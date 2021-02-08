Легковой автомобиль протаранил забор на стыке «кармана» и пешеходной части в Выборгском районе Петербурга. Судя по фотографиям очевидцев, автомобиль стоит в ограждении с ночи.
Как сообщают днем 8 февраля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла у дома 139 по проспекту Энгельса, около ТЦ «Шуваловский», на перекрестке с проспектом Просвещения. Легковая Mazda «непонятным образом убилась об забор», пишут очевидцы.
Судя по фото, автомобиль залетел в «карман», где паркуют машины, со стороны пешеходного перехода и врезался в металлическое ограждение, отделяющее его от тротуара. Причем произошло это, видимо, еще ночью или ранним утром. От удара у «Мазды» сработала шторка безопасности с водительской стороны. О пострадавших не сообщается.