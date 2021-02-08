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Mazda «непонятным образом убилась об забор» на перекрестке Энгельса и Просвещения

Легковой автомобиль протаранил забор на стыке «кармана» и пешеходной части в Выборгском районе Петербурга. Судя по фотографиям очевидцев, автомобиль стоит в ограждении с ночи.

Как сообщают днем 8 февраля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла у дома 139 по проспекту Энгельса, около ТЦ «Шуваловский», на перекрестке с проспектом Просвещения. Легковая Mazda «непонятным образом убилась об забор», пишут очевидцы.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Судя по фото, автомобиль залетел в «карман», где паркуют машины, со стороны пешеходного перехода и врезался в металлическое ограждение, отделяющее его от тротуара. Причем произошло это, видимо, еще ночью или ранним утром. От удара у «Мазды» сработала шторка безопасности с водительской стороны. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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