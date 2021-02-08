Петербургские автомобилисты в выходные устроили своеобразный «флешмоб». И в субботу, и в воскресенье кто-то нырял в реку.

6 февраля девушка на «Ниссане», как уже сообщалось, пробила ограждение и съехала в Смоленку. А 7 февраля около 4:40, так же сломав ограду, на лёд Фонтанки, у пересечения с Апраксиным переулком, спрыгнул «Фольксваген Поло», сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По его информации, мужчина 1983 года рождения был трезвый, он не пострадал.