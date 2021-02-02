«Яндексу» — «Везет». Группа компаний покупает часть активов перевозчика

Группа компаний «Яндекс.Такси» частично покупает активы компании «Везет». По итогам сделки к «Яндексу» переходят колл-центры и бизнес по грузоперевозкам, сообщили 2 февраля в пресс-релизе компании.
Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.
Как отметили в пресс-службе, сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.
Пользователи смогут заказывать такси из обновленного сервиса двумя привычными способами: по телефону или в приложении «Яндекс Go».
Ранее «Яндекс.Такси» уже пыталось полностью приобрести группу компаний «Везет». Однако в июне 2020 года ФАС отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке. По оценкам ФАС, полный переход «Везет» под контроль компании, уже владеющей сервисом «Яндекс.Такси», привел бы к тому, что в одних руках сконцентрировалась бы доля в 70% от общероссийского рынка агрегаторов такси, а в 19 регионах эта доля превысила бы 80%.