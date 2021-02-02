«Яндексу» — «Везет». Группа компаний покупает часть активов перевозчика

Группа компаний «Яндекс.Такси» частично покупает активы компании «Везет». По итогам сделки к «Яндексу» переходят колл-центры и бизнес по грузоперевозкам, сообщили 2 февраля в пресс-релизе компании.



Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

Как отметили в пресс-службе, сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.