Неожиданное признание бизнесмена Аркадия Ротенберга в том, что это он является владельцем того самого «дворца» в Геленджике, вдохновило пользователей социальных сетей на сотни шуток и мемов. «Фонтанка» показывает самые удачные примеры народного творчества.
Больше всего пользователей интернета поразила решимость давнего друга Владимира Путина. Возможно, все было не так просто.
Ротенберг вытянул короткую спичку— так называемый наки (@michaelnacke) January 30, 2021
Особенно много появилось шуток о том, в чем еще мог бы признаться Аркадий Ротенберг.
⚡️⚡️⚡️Аркадий Ротенберг признался в убийстве Лоры Палмер— Duran / Дюран (@userdie) January 30, 2021
Аркадий Ротенберг сообщил, что это он ел злополучную летучую мышь в Ухани в конце 2019 г.— Х.А.Й.Д. (@Hyde_MJ) January 30, 2021
Аркадий Ротенберг признался, что это он подставил кролика Роджера.— Margarita Yacobson (@MargaritaYa27) January 30, 2021
А вот тут уже совсем не до шуток.
Аркадий Ротенберг придумал Lays с крабом— Кирилл Лангустик (@langystick) January 30, 2021
Кто-то испугался, что бизнесмен может войти во вкус.
- Пиши..Это мой дворец - сказал Ротенберг..— ///еребцов (@igorzheofficial) January 30, 2021
- А Кремль?..
- Эх, гулять так гулять, пиши, что и Кремль мой..
Ротенберг начал вспоминать и не может остановиться: "Ну да, вот же еще и этот". pic.twitter.com/Zklv2bnXhX— Alexei Tsvetkov (@aptsvet) January 30, 2021
Ну и самое неожиданное.
Аркадий Ротенберг признался, что он Путин— Андрей Ч. (@andrew_chsh) January 30, 2021
А некоторые уже представляют, как бронируют комнату во «дворце».
Споры о владельце дворца в Геленджике начались после того, как соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм об этом здании, к которому якобы имеет отношение президент РФ. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.