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«Простите, часовню тоже я развалил? — Нет, это было до вас, в 14-м веке». Как в сети встретили заявление Аркадия Ротенберга

«Аркадий Ротенберг сообщил, что это он ел злополучную летучую мышь в Ухани». Интернет шутит, в чём ещё мог бы признаться бизнесмен.

Фото: Скриншот сервиса YouTube.com

Неожиданное признание бизнесмена Аркадия Ротенберга в том, что это он является владельцем того самого «дворца» в Геленджике, вдохновило пользователей социальных сетей на сотни шуток и мемов. «Фонтанка» показывает самые удачные примеры народного творчества.

Больше всего пользователей интернета поразила решимость давнего друга Владимира Путина. Возможно, все было не так просто.

Особенно много появилось шуток о том, в чем еще мог бы признаться Аркадий Ротенберг.

А вот тут уже совсем не до шуток.

Кто-то испугался, что бизнесмен может войти во вкус.

Ну и самое неожиданное.

А некоторые уже представляют, как бронируют комнату во «дворце».

Споры о владельце дворца в Геленджике начались после того, как соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм об этом здании, к которому якобы имеет отношение президент РФ. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.

Фото: Скриншот сервиса YouTube.com

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Комментарии (22)

Вячеслав Рогожин
Теперь ведь может и не отдать...
rednicks
Взял на себя грехи чужих утех
Зицпредседатель Ротенберг
В нагрузку был дворец
Вот молодец!
265040341
.... оперативно убрали твит с звонящей )))) ---- "В смысле, "дворец Ротенберга"?" (c)
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