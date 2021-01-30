Неожиданное признание бизнесмена Аркадия Ротенберга в том, что это он является владельцем того самого «дворца» в Геленджике, вдохновило пользователей социальных сетей на сотни шуток и мемов. «Фонтанка» показывает самые удачные примеры народного творчества.

Больше всего пользователей интернета поразила решимость давнего друга Владимира Путина. Возможно, все было не так просто.