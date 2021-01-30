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СМИ: Ротенберг заявил, что «дворец» в Геленджике принадлежит ему

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец» в Геленджике принадлежит ему, передаёт 30 января телеграм-канал РИА Новости. На сайте РИА в качестве источника информации указан телеграм-канал Mash.

Как отмечается в сообщении, в здании планируется разместить апарт-отель.

«Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — поведал Ротенберг Mash.

Накануне сотрудник «дворца» рассказал телеканалу «России 1», что он может принадлежать одной из транспортных компаний. Также сообщалось, что строящееся здание не дворец, а будущая гостиница с VIP-номерами и бассейном.

В марте 2020 года президент Владимир Путин наградил Аркадия Ротенберга званием «Герой Труда» «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Аркадий Ротенберг родился 15 декабря 1951 года в Ленинграде. Он миллиардер, заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры, доктор педагогических наук.

Споры о владельце дворца в Геленджике начались после того, как соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм об этом здании, к которому якобы имеет отношение президент РФ. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.

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Комментарии (77)

NAFTALIN 2000-2036
ротенберг - Герой Труда... там Стаханов и прочие ткачихи в гробах попереворачивались вместе с академиком Сахаровым и прочими Капицами
Maritimer
Так вот о ком Семёныч-то пел:

Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис —
Дорогой Козел отпущения!
264653831
а теперь бы проверить всю документацию на строительство а Дума наша воды в рот набрала потому-что на каждого досье имеется.
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