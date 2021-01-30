СМИ: Ротенберг заявил, что «дворец» в Геленджике принадлежит ему

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец» в Геленджике принадлежит ему, передаёт 30 января телеграм-канал РИА Новости. На сайте РИА в качестве источника информации указан телеграм-канал Mash.



Как отмечается в сообщении, в здании планируется разместить апарт-отель.

«Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — поведал Ротенберг Mash.

Накануне сотрудник «дворца» рассказал телеканалу «России 1», что он может принадлежать одной из транспортных компаний. Также сообщалось, что строящееся здание не дворец, а будущая гостиница с VIP-номерами и бассейном.