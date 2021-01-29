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Сотрудник ЧОПа рассказал журналисту «России-1», кому принадлежит так называемый «дворец Путина»

Дворец в Геленджике, который Алексей Навальный приписал Владимиру Путину, принадлежит одной из транспортных компаний. Об этом сообщил журналисту «России 1» Александру Рогаткину один из сотрудников здания. Сюжет вышел на канале 29 января.

Корреспондент спросил сотрудника ЧОПа, давно ли он здесь работает. Он ответил, что десять лет, и за это время президента России на территории ни разу не видел. По словам собеседника корреспондента телеканала, комплекс принадлежит «транспортной одной компании».

В сюжете уточняется, что сам охранник Николай утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александру Рогаткину рассказал представитель компании-застройщика. С его слов, строящееся здание — не дворец, а будущая гостиница с VIP-номерами и бассейном.

Журналист Telegram-канала «Mash» Максим Иксанов тоже смог просочиться внутрь объекта, о чем снял фильм.

Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Ролик посмотрели уже почти 100 миллионов раз. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.

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Комментарии (33)

Memory17
Навальный показал фиктивные договора по которым госкомпании перечисляют деньги на этот дворец, и это может быть только пересидент, также, с документами, опровергните это.
Piter Russo
Коментаторы я смотрю разделились два лагеря - на Навальный сказал правду, Путин врет и Путин сказал правду, Навальный врет.
Ни тех ни других факты не интересуют, главное верить в свою правду.
Павел Павлов
- Владимир Владимирович, вам бы сказки рассказывать. - Так я этим целые последние 20 лет занимаюсь.
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