Сотрудник ЧОПа рассказал журналисту «России-1», кому принадлежит так называемый «дворец Путина»

Корреспондент спросил сотрудника ЧОПа, давно ли он здесь работает. Он ответил, что десять лет, и за это время президента России на территории ни разу не видел. По словам собеседника корреспондента телеканала, комплекс принадлежит «транспортной одной компании».

Дворец в Геленджике, который Алексей Навальный приписал Владимиру Путину, принадлежит одной из транспортных компаний. Об этом сообщил журналисту « России 1 » Александру Рогаткину один из сотрудников здания. Сюжет вышел на канале 29 января.

В сюжете уточняется, что сам охранник Николай утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александру Рогаткину рассказал представитель компании-застройщика. С его слов, строящееся здание — не дворец, а будущая гостиница с VIP-номерами и бассейном.

Журналист Telegram-канала «Mash» Максим Иксанов тоже смог просочиться внутрь объекта, о чем снял фильм.

Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Ролик посмотрели уже почти 100 миллионов раз. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.