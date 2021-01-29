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Застройщик: «Дворец Путина» — это гостиница с бассейном

«Дворец Путина» под Геленджиком вовсе таковым не является. Это апарт-отель, или гостиница. Об этом 29 января в интервью журналисту «России-1» Александру Рогаткину рассказал представитель компании-застройщика.

Собственник объекта, чьё имя по прежнему окутано тайной, разрешил пустить съемочную группу внутрь. Сам Рогаткин предположил, что владелец скоро выступит на пресс-конференции и ответит на все вопросы.

Журналист обошел всю территорию строящегося здания, и убедился, что вокруг, кроме бетона, ничего нет.

«Ни золотых орлов, ни мраморных колонн, по всему зданию идут отделочные работы», — резюмировал журналист.

Представитель застройщика заявил, что из этого бетона должна получиться гостиница с номерами и бассейном.

Ранее журналист Telegram-канала Mash Максим Иксанов смог просочиться внутрь объекта, о чем снял фильм. Аквадискотеку там тоже показали.

Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Ролик посмотрели уже почти 100 миллионов раз. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.

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Комментарии (3)

Юра Алекс
Какие детские отмазки, тьфу...
nuga
Откройте там игорную зону и казино,место отличное.Народ сидит на тайных квартирах и играет,пора сделать легальный Лас вегас и налоги получать в местный бюджет края.
265040341
Аквадискотеку там тоже показали. (с)
..... фонтан там показали...
(c) Aqua disco — дословно с итальянского «водный диск», то есть просто круглый фонтан. Судя по всему, с итальянского переводили через английский
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