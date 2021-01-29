Застройщик: «Дворец Путина» — это гостиница с бассейном

«Дворец Путина» под Геленджиком вовсе таковым не является. Это апарт-отель, или гостиница. Об этом 29 января в интервью журналисту «России-1» Александру Рогаткину рассказал представитель компании-застройщика.
Собственник объекта, чьё имя по прежнему окутано тайной, разрешил пустить съемочную группу внутрь. Сам Рогаткин предположил, что владелец скоро выступит на пресс-конференции и ответит на все вопросы.
Журналист обошел всю территорию строящегося здания, и убедился, что вокруг, кроме бетона, ничего нет.
«Ни золотых орлов, ни мраморных колонн, по всему зданию идут отделочные работы», — резюмировал журналист.
Представитель застройщика заявил, что из этого бетона должна получиться гостиница с номерами и бассейном.
Ранее журналист Telegram-канала Mash Максим Иксанов смог просочиться внутрь объекта, о чем снял фильм. Аквадискотеку там тоже показали.
Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Ролик посмотрели уже почти 100 миллионов раз. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы.
Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.