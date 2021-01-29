Застройщик: «Дворец Путина» — это гостиница с бассейном

«Дворец Путина» под Геленджиком вовсе таковым не является. Это апарт-отель, или гостиница. Об этом 29 января в интервью журналисту «России-1» Александру Рогаткину рассказал представитель компании-застройщика.



Собственник объекта, чьё имя по прежнему окутано тайной, разрешил пустить съемочную группу внутрь. Сам Рогаткин предположил, что владелец скоро выступит на пресс-конференции и ответит на все вопросы.

Журналист обошел всю территорию строящегося здания, и убедился, что вокруг, кроме бетона, ничего нет.