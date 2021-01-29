Главный редактор Максим Иксанов отметил, что журналистам якобы просто удалось найти «проводника», которым оказался представитель технического надзора. Строитель несколько раз отказывался, однако затем почему-то согласился взять на объект посторонних людей.

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, все находится в нулевом этапе строительства», — говорится 29 января в ролике Telegram-канала Mash.

Видеоэкскурсия по дворцу в Геленджике, к которому, по мнению Алексея Навального, якобы имеет отношение Владимир Путин, появилась на YouTube.

Корреспондентам разрешили снять дворец снаружи и внутри. Ворот с двуглавым орлом у парадного входа не было. Иксанов отмечает, что везде «куча рабочих», которые не торопятся работать.

В комнате, которая фигурирует в расследовании как кальянная, расположился склад, где строители хранят свою одежду и инвентарь. «Комната грязи» нашлась рядом с бассейном. «Грязи тут не больше, чем в любом другом помещении», — резюмировал посетитель дворца. Далее он осмотрел «мемную локацию» аквадискотеку, которую строители, по его словам, называют просто «фонтан». «Бассейн с местом для бара», — так Иксанов описал увиденное. В помещении театра «уже видны наметки будущей сцены». Посетитель объекта также признался, что были комнаты, предназначение которых осталось для него загадкой.



Проводник заявил, что строительство будет закончено «через 5–6 лет».



Mash так и не установил владельца дворца. Журналисты отмечают, что оказались «разочарованы» увиденным.



Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Ролик посмотрели уже почти 100 миллионов раз. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы.

