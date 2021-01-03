«Наплыва желающих нет». В Смольном заявили, что всего 5 тысяч петербуржцев привились от COVID-19

Петербургские власти жалуются на нежелание горожан делать прививку от коронавируса. Об этом рассказал журналисту «Фонтанки» 3 января вице-губернатор Евгений Елин.



По его словам, в пунктах вакцинации сейчас находится 20 тысяч доз «Спутника V». Пять тысяч человек уже привились.

«Мы ожидали наплыва желающих. Идут жители, но не так активно, как мы думали. Недостаточная пропаганда, не совсем удобный пока сервис. Но скоро будет электронная очередь, запись по телефону», — отметил Елин. Он добавил, что в администрации города почти все привились, он в том числе.