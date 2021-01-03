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«Наплыва желающих нет». В Смольном заявили, что всего 5 тысяч петербуржцев привились от COVID-19

Петербургские власти жалуются на нежелание горожан делать прививку от коронавируса. Об этом рассказал журналисту «Фонтанки» 3 января вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, в пунктах вакцинации сейчас находится 20 тысяч доз «Спутника V». Пять тысяч человек уже привились.

«Мы ожидали наплыва желающих. Идут жители, но не так активно, как мы думали. Недостаточная пропаганда, не совсем удобный пока сервис. Но скоро будет электронная очередь, запись по телефону», — отметил Елин. Он добавил, что в администрации города почти все привились, он в том числе.

В Петербурге 30 декабря начали вакцинацию пожилых с хроническими заболеваниями. Однако, как оказалось, в Северной столице прививку могут сделать и те, кто не относится к приоритетным группам. В городе работает 70 пунктов вакцинации, с полным списком и картой можно ознакомиться здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

dragvs
"Всего в России ко 2 января уже были привиты более 800 тыс. человек" - Мурашко. Интересно, 800 тыс это только в Московском государстве? Или это очередные фантазии чиновников?
264555961
Надеюсь,Что Елин привился
pantherssv
прививатся дураков нет
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