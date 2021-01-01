Стали известны новые подробности происшествия в Симагино, где мужчина обстрелял из автомата экскаватор, а после погиб сам (ему никто не помогал). 1 января журналисты 47news созвонились с 64-летним Владимиром — охранником, на глазах которого происходил этот боевик с элементами драмы. По его словам, дело было так: прикатила BMW, вышел мужчина, обратился к Владимиру и, узнав, что тот охранник, предложил ему уехать. «А то убью», — объяснил расклад непрошенный гость. Затем он разрядил автоматный магазин в сторону жёлтого экскаватора.

«Потом у него что-то, видимо, случилось с автоматом. Он замешкался, переставил рожок — они у него были перемотаны друг с другом изолентой, как военные делают. И снова принялся стрелять, а потом бросил гранату — она перелетела экскаватор, взорвалась, попав в рыхлый грунт. Я перепугался и отъехал километра на два. Потом его машина мимо меня проехала», — рассказал Владимир. В общей сложности стрелок (его зовут Алексей Ильин) выпустил пуль 60. Мужчине недавно исполнилось 44 года. Он жил рядом, в Ильичево, участвовал в разных бизнесах, связанных с техникой и подготовкой стройплощадок. Но к 2020 году, по данным СПАРК, Ильин остался без фирм. Бывшая сотрудница одной из них так охарактеризовала своего экс-босса: «Нормальный, спокойный, вроде, литрами не пил». 47news пишет, что брать Ильина в ружьё поднимали спецназ. Заведённая BMW с включенными фарами стояла неподалёку от «стрельбища». Силовики уже готовились к штурму, но вовремя заметили тело. Рядом в снег была воткнута бутылка обычного армянского коньяка. Доподлинно известно, Ильина никто не убивал. Под его бездыханным телом нашли неразорвавшуюся гранату, а в салоне ещё один боевой Калашников.