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«Спокойный, вроде, литрами не пил». Перед смертью стрелок из Симагино выпустил 60 пуль из Калашникова

Стали известны новые подробности происшествия в Симагино, где мужчина обстрелял из автомата экскаватор, а после погиб сам (ему никто не помогал).

1 января журналисты 47news созвонились с 64-летним Владимиром — охранником, на глазах которого происходил этот боевик с элементами драмы. По его словам, дело было так: прикатила BMW, вышел мужчина, обратился к Владимиру и, узнав, что тот охранник, предложил ему уехать. «А то убью», — объяснил расклад непрошенный гость. Затем он разрядил автоматный магазин в сторону жёлтого экскаватора.

«Потом у него что-то, видимо, случилось с автоматом. Он замешкался, переставил рожок — они у него были перемотаны друг с другом изолентой, как военные делают. И снова принялся стрелять, а потом бросил гранату — она перелетела экскаватор, взорвалась, попав в рыхлый грунт. Я перепугался и отъехал километра на два. Потом его машина мимо меня проехала», — рассказал Владимир.

В общей сложности стрелок (его зовут Алексей Ильин) выпустил пуль 60. Мужчине недавно исполнилось 44 года. Он жил рядом, в Ильичево, участвовал в разных бизнесах, связанных с техникой и подготовкой стройплощадок. Но к 2020 году, по данным СПАРК, Ильин остался без фирм. Бывшая сотрудница одной из них так охарактеризовала своего экс-босса: «Нормальный, спокойный, вроде, литрами не пил».

47news пишет, что брать Ильина в ружьё поднимали спецназ. Заведённая BMW с включенными фарами стояла неподалёку от «стрельбища». Силовики уже готовились к штурму, но вовремя заметили тело. Рядом в снег была воткнута бутылка обычного армянского коньяка. Доподлинно известно, Ильина никто не убивал. Под его бездыханным телом нашли неразорвавшуюся гранату, а в салоне ещё один боевой Калашников.

По данным полиции, расстрелянный экскаватор оформлен на латыша Андриса, живущего под Лугой. На него также зарегистрировано несколько грузовиков. Впрочем, корреспонденту 47news он в правах на изрешеченную технику не признался. «Зачем вы мне звоните? У меня не было никакого экскаватора. До свидания», — ответил он.

В Следственном комитете пока склонны предполагать, что катализатором этого хаоса мог стать бизнес-конфликт.

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Комментарии (8)

264758831
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Заранее большое человеческое спасибо...........
Djnyana
Скушно живём! )
1691
Как весело люди проводят время...а тут, выпил шампусика, запустил петарду и спать(
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