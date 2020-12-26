Пушка, способная на 330 выстрелов в минуту, начала палить рядом с гражданскими объектами в Пскове. По удачному стечению обстоятельств было выпущено только два снаряда, один из которых пробил крышу торгового центра. Из горожан никто не пострадал.

Воинская часть, откуда произвели выстрел, расположена в трех километрах от ТРЦ Fjord Plaza. Как рассказал 26 декабря «Фонтанке» источник, близкий к 76-й дивизии, сразу после происшествия перед псковскими десантниками встал вопрос — как это можно скрыть. На руку играло время — ефрейтор учудил ранним утром, когда в торговом комплексе практически не было посетителей, поэтому договориться со свидетелями было проще.



Версия, которую командование дивизии предложило военной прокуратуре и следствию, по мнению профессионалов, не выдерживает критики. Якобы ефрейтор проник в бокс, где стоит техника для боевого дежурства (то есть заряженная боеприпасами), случайно что-то нажал на БМД-4 (боевая машина десанта), и оно само выстрелило. Однако для того, чтобы привести 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72 в рабочее положение, нужно проделать ряд манипуляций, случайный характер которых исключен.

Фото: скриншот с сайта www.kaznu.kz

Собеседник «Фонтанки» предполагает, что военнослужащий из любопытства привел пушку в боевую готовность, а когда стал возвращать ее в исходное положение, произошло два выстрела. Еще одно везение — что только два, пушка способна на 330 выстрелов в минуту. Снаряды пробили ворота военной части и устремились в сторону расположенного в полутора километрах торгового центра. По счастливой случайности, никто не пострадал. Один снаряд пробил крышу ТЦ. По данным «Фонтанки», десантники до сих пор не могут найти, куда попал второй снаряд.



Фото: скриншот с сайта wikimapia.org

О том, что военные попали снарядом в торговый центр Fjord Plaza в Пскове, первой сообщила газета «Псковская губерния» со ссылкой на несколько источников. По данным издания, 24 декабря произошёл случайный выстрел после учений.

Как пишет Baza, 19-летний ефрейтор по фамилии Комаров обслуживал боевую десантную машину БМД-4, когда произошло два выстрела из автоматической пушки. Болванка одного из боеприпасов попала в крышу здания торгового центра, пробила ее и приземлилась на втором этаже в магазине «Детский мир».

В Минобороны подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что произошёл «непроизвольный выстрел из 30 мм пушки». «Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», — добавили в ведомстве.

Из торгового центра эвакуировали около 300 человек, на место прибыли представители МВД, Росгвардии и военной прокуратуры. В ТРЦ комментировать ситуацию отказались, запретив продавцам общаться с журналистами.