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29.09.2020 10:03
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В Красносельском районе огонь охватил ЖК «Аист». Из соседней школы эвакуируют детей

Строящийся жилкомплекс «Аист» горит утром 29 сентября на Тамбасова, 9, в Петербурге. Очевидцы пишут, что предварительно слышали хлопок.

В городском управлении МЧС рассказали, что на площадке горит пенопласт, рубероид и утеплитель. Площадь возгорания — 150 квадратных метров.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (11)

lamer
Стройте больше гетто разных из человейников аццких!
Fenomen
А нефиг было строить это убожество. Там ему не место.
LEV65
Что же они на современной стройке делают с рубероидом?
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