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22.06.2020 17:04
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У основателя Google нашли секретный отряд из бывших телохранителей и военных

Больше пяти лет миллиардер Сергей Брин финансирует команду, которая помогает пострадавшим при стихийных бедствиях и катастрофах. Сейчас, как пишет 22 июня Forbes, организация принимает участие в тестировании на коронавирус в Калифорнии.

По данным издания, Брин является единственным спонсором благотворительной организации «Глобальная поддержка и развитие» (Global Support and Development, GSD), в целях которой указаны участие в ликвидации последствий стихийных бедствий — от ураганов до извержений вулканов. Половина сотрудников GSD имеют военную подготовку, вторая состоит из бывших телохранителей основателя Google. В штате GSD работают 20 сотрудников, и около 100 человек — по договору.

«Команда использует высокотехнологичную технику для оперативной доставки гуманитарной помощи и уборки мусора и обломков. В ее распоряжении — суперъяхта Брина Dragonfly («Стрекоза») стоимостью $ 80 млн, гидролокационное оборудование, дроны и даже дирижабль», — сообщает Forbes.

Идея создания подобной организации возникла стихийно в 2015 году, когда яхта миллиардера оказалась у островов Вануату во время циклона «Пэм». Самого миллиардера на борту тогда не было, но в её экипаж входили несколько врачей, которые отправились на оказание помощи пострадавшим. В итоге в пострадавшие района были доставлены 62 метрические тонны пресной воды, медицинская помощь оказана более чем 250 пострадавшим.

Команда участвовала в ликвидации последствий землетрясения в Эквадоре, извержения вулкана в Вануату и нескольких ураганов в Тихом океане. А в конце 2018 года GSD была официально зарегистрирована в качестве некоммерческой благотворительной организации.

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Комментарии (7)

Жаль что мне Брин не платит.
Благо, я за выходные на даче у себя нашёл металлолома на 3000 рублей! А нашёл его простым и неубиваемым металлоискателем, брал тут 44detali.ru
syshsun
А внутри этого секретного отряда,нет еще более секретного отряда,который все эти пакости инициирует с помощь очень высокотехногеннологического оборудования.
Кровокрас
как знать, сегодня они супергерои, а завтра мочат конкурентов, не так ли ?
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