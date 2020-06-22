У основателя Google нашли секретный отряд из бывших телохранителей и военных

По данным издания, Брин является единственным спонсором благотворительной организации «Глобальная поддержка и развитие» (Global Support and Development, GSD), в целях которой указаны участие в ликвидации последствий стихийных бедствий — от ураганов до извержений вулканов. Половина сотрудников GSD имеют военную подготовку, вторая состоит из бывших телохранителей основателя Google. В штате GSD работают 20 сотрудников, и около 100 человек — по договору.

Больше пяти лет миллиардер Сергей Брин финансирует команду, которая помогает пострадавшим при стихийных бедствиях и катастрофах. Сейчас, как пишет 22 июня Forbes, организация принимает участие в тестировании на коронавирус в Калифорнии.

«Команда использует высокотехнологичную технику для оперативной доставки гуманитарной помощи и уборки мусора и обломков. В ее распоряжении — суперъяхта Брина Dragonfly («Стрекоза») стоимостью $ 80 млн, гидролокационное оборудование, дроны и даже дирижабль», — сообщает Forbes.



Идея создания подобной организации возникла стихийно в 2015 году, когда яхта миллиардера оказалась у островов Вануату во время циклона «Пэм». Самого миллиардера на борту тогда не было, но в её экипаж входили несколько врачей, которые отправились на оказание помощи пострадавшим. В итоге в пострадавшие района были доставлены 62 метрические тонны пресной воды, медицинская помощь оказана более чем 250 пострадавшим.



Команда участвовала в ликвидации последствий землетрясения в Эквадоре, извержения вулкана в Вануату и нескольких ураганов в Тихом океане. А в конце 2018 года GSD была официально зарегистрирована в качестве некоммерческой благотворительной организации.

