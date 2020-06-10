Российский двигатель для «президентских» Aurus будут использовать в малой авиации
Двигатель, разработанный для автомобилей российской премиальной марки Aurus, будут использовать в том числе и в малой авиации. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам министра, полностью российский двигатель для Aurus «оказался компактным, мощным и с максимальным КПД», сообщает 10 июня ТАСС. Ранее Мантуров уже отмечал, что отечественные автомобильные двигатели могут в короткие сроки, за три-пять лет, быть адаптированы к использованию в качестве авиационных поршневых двигателей.
Автомобили Aurus оснащаются 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил и 62-сильными электромоторами. Они разработаны ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) в рамках проекта «Кортеж». Впервые результат работы НАМИ увидел свет в мае 2018 года, когда Владимир Путин приехал на собственную инаугурацию на лимузине Aurus.
В семейство входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн, а в будущем должны появиться внедорожник, мотоцикл и вертолёт. Внедорожник Aurus Komendant был замечен на испытаниях в Скандинавии в январе этого года. Серийный выпуск автомобилей планируется начать в первом квартале 2021 года.