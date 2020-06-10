Российский двигатель для «президентских» Aurus будут использовать в малой авиации

Двигатель, разработанный для автомобилей российской премиальной марки Aurus, будут использовать в том числе и в малой авиации. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



По словам министра, полностью российский двигатель для Aurus «оказался компактным, мощным и с максимальным КПД», сообщает 10 июня ТАСС. Ранее Мантуров уже отмечал, что отечественные автомобильные двигатели могут в короткие сроки, за три-пять лет, быть адаптированы к использованию в качестве авиационных поршневых двигателей.