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10.06.2020 17:14
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Российский двигатель для «президентских» Aurus будут использовать в малой авиации

Двигатель, разработанный для автомобилей российской премиальной марки Aurus, будут использовать в том числе и в малой авиации. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, полностью российский двигатель для Aurus «оказался компактным, мощным и с максимальным КПД», сообщает 10 июня ТАСС. Ранее Мантуров уже отмечал, что отечественные автомобильные двигатели могут в короткие сроки, за три-пять лет, быть адаптированы к использованию в качестве авиационных поршневых двигателей.

Автомобили Aurus оснащаются 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил и 62-сильными электромоторами. Они разработаны ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) в рамках проекта «Кортеж». Впервые результат работы НАМИ увидел свет в мае 2018 года, когда Владимир Путин приехал на собственную инаугурацию на лимузине Aurus.

В семейство входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн, а в будущем должны появиться внедорожник, мотоцикл и вертолёт. Внедорожник Aurus Komendant был замечен на испытаниях в Скандинавии в январе этого года. Серийный выпуск автомобилей планируется начать в первом квартале 2021 года.

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Комментарии (12)

aaignat
Не взлетит или взлетит, но ненадолго
iphonedimona
Ну, ежели сам Мантуров сказал, точно полетит. Много полетит и прямо в карман. А мантры рассказывать Мантуров профессионал.
261847251
О какой малой авиации он глаголет?
С Нерадько не контачит видимо?
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