Серьезное ДТП с мотоциклом произошло вечером 13 мая в центре Петербурга. По информации мотосообщества, полученные байкером травмы оказались смертельными. Еще одно ДТП с «двухколесным» случилось утром в Шушарах, но обошлось без тяжелых последствий.



Как сообщают в группе «Мотосолидарность» «ВКонтакте», на Садовой улице в ДТП попал 26-летний парень на мотоцикле Yamaha R1. По предварительным данным, байкера не пропустил автомобиль, выезжавший с Банковского переулка налево, пишет участник сообщества Андрей.