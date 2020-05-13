На Садовой погиб мотоциклист. В Шушарах летевший на красный водитель сбил велосипедистку
Серьезное ДТП с мотоциклом произошло вечером 13 мая в центре Петербурга. По информации мотосообщества, полученные байкером травмы оказались смертельными. Еще одно ДТП с «двухколесным» случилось утром в Шушарах, но обошлось без тяжелых последствий.
Как сообщают в группе «Мотосолидарность» «ВКонтакте», на Садовой улице в ДТП попал 26-летний парень на мотоцикле Yamaha R1. По предварительным данным, байкера не пропустил автомобиль, выезжавший с Банковского переулка налево, пишет участник сообщества Андрей.
«Черный кроссовер, скрылся. Выясняют, был ли контакт. Пилот по неизвестной причине слетел с мотоцикла и попал под автомобиль, мот продолжил движение на колесах, мотоцикл остановили и уронили уже без пилота», — добавляет он.
Первоначально сообщалось, что мотоциклист получил тяжелые травмы, но позже стало известно, что он скончался. «Проезжал, видел... когда подошёл, он уже не дышал», — пишет в группе Артём.
Утром 13 мая в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга произошло ДТП с участием велосипедистки. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 11:17 водитель LADA Largus, следуя по Витебскому проспекту в сторону Петербурга, проехал перекресток с Пушкинской улицей на красный сигнал светофора и сбил женщину, переезжавшую Витебский по пешеходному переходу на велосипеде.
«К счастью, все живы», — добавляет очевидец. Момент наезда попал на камеру видеорегистратора.