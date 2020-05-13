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13.05.2020 18:37
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На Садовой погиб мотоциклист. В Шушарах летевший на красный водитель сбил велосипедистку

Серьезное ДТП с мотоциклом произошло вечером 13 мая в центре Петербурга. По информации мотосообщества, полученные байкером травмы оказались смертельными. Еще одно ДТП с «двухколесным» случилось утром в Шушарах, но обошлось без тяжелых последствий.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность» «ВКонтакте», на Садовой улице в ДТП попал 26-летний парень на мотоцикле Yamaha R1. По предварительным данным, байкера не пропустил автомобиль, выезжавший с Банковского переулка налево, пишет участник сообщества Андрей.

«Черный кроссовер, скрылся. Выясняют, был ли контакт. Пилот по неизвестной причине слетел с мотоцикла и попал под автомобиль, мот продолжил движение на колесах, мотоцикл остановили и уронили уже без пилота», — добавляет он.

Первоначально сообщалось, что мотоциклист получил тяжелые травмы, но позже стало известно, что он скончался. «Проезжал, видел... когда подошёл, он уже не дышал», — пишет в группе Артём.

Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»

Утром 13 мая в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга произошло ДТП с участием велосипедистки. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 11:17 водитель LADA Largus, следуя по Витебскому проспекту в сторону Петербурга, проехал перекресток с Пушкинской улицей на красный сигнал светофора и сбил женщину, переезжавшую Витебский по пешеходному переходу на велосипеде.

«К счастью, все живы», — добавляет очевидец. Момент наезда попал на камеру видеорегистратора.

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Комментарии (5)

Лаймовый
Ну, на Ларгусах адекватных вообще редкость встретить, на них часто дикую дикость творят.
261312361
Машина по красному, Велосипед по пешеходному не шел, а ЕХАЛ...
Короче - встретились два одиночества...
Гость
Почему сбил? Совершил столкновение с другим транспортным средством. И если велосипедист переезжал на велосипеде по пешеходному переходу, то обоюдное ДТП получается. И тот и тот нарушили.
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