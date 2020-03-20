Выскочивший на дорогу лось смял «Ладу» на Киевском шоссе. Пострадали трое, животное погибло
Ранним утром 20 марта на федеральной трассе в Лужском районе Ленобласти легковой автомобиль сбил лося. Животное не выжило, а люди, к счастью, отделались легкими травмами. Хотя по тому, что осталось от машины, сразу и не скажешь.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 6:30 на 136-м километре автодороги Р-23 «Псков». По предварительным данным, мужчина на автомобиле LADA Vesta, двигаясь в направлении Петербурга, сбил перебегавшего дорогу лося.
Судя по фото с места ДТП машина в итоге оказалась в кювете. У «Лады» серьезно повреждена передняя часть, разбито лобовое стекло и вмята крыша. Но водитель автомобиля и две его пассажирки — женщина и 16-летняя девочка — получили только легкие травмы, сообщили в ГИБДД.
Лось погиб. Напомним, что за сбитого лося полагается штраф с 80 тысяч рублей. Также стоит иметь в виду, что увозить сбитого лося с места ДТП нельзя, это расценивается как правонарушение. Как отмечали в комитете по природопользованию, штраф за сбитое дикое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО.