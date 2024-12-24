Беглов встретил в Пулково президента Узбекистана и совершил с ним пешую прогулку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который 24 декабря прибыл в РФ с рабочим визитом. Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.
Беглов, Мирзиёев и другие официальные лица совершили пешую прогулку по Исаакиевской площади.
Лидер Узбекистана 25–26 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который также прибыл на традиционную встречу лидеров стран СНГ.
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