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Политика Беглов встретил в Пулково президента Узбекистана и совершил с ним пешую прогулку

Беглов встретил в Пулково президента Узбекистана и совершил с ним пешую прогулку

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10 комментариев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который 24 декабря прибыл в РФ с рабочим визитом. Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Беглов, Мирзиёев и другие официальные лица совершили пешую прогулку по Исаакиевской площади.

Лидер Узбекистана 25–26 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который также прибыл на традиционную встречу лидеров стран СНГ.

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Комментарии
10
Wiring
42 минуты
Ждём узбекских студентов..
Вася Петров
24 минуты
Зачем пешком из Пулково шли? Могли на ишаках доехать часа за три.
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