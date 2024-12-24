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Политика Путин уехал в Ленобласть на встречу с Эмомали Рахмоном

Путин уехал в Ленобласть на встречу с Эмомали Рахмоном

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14 комментариев

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном вечером 24 декабря. Переговоры между главами государств проходят в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области.

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Путин и Рахмон обсуждают главные направления сотрудничества России и Таджикистана в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, лидеры стран поднимут вопрос миграции.

Рахмон также планирует обсудить с Путиным международную политическую ситуацию и вопросы безопасности.

В среду, 25 декабря, пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. На следующий день, в четверг, запланировано заседание высшего Евразийского совета.

Напомним, что днем 24 декабря президент РФ встретился с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Петербурге. В главном музее города российский лидер ознакомился с результатами работы реставраторов, а также вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Комментарии
14
Фокусник Данилин
50 минут
Не мог бы сразу еще подальше уехать?…
Klaustrofobik
54 минуты
10 баллов говорите? На вертолете опасно.
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