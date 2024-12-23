В Ленобласти состоится ряд международных мероприятий с участием Путина

В Ленинградской области с 24 по 26 декабря состоится несколько международных мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Подробности сообщила пресс-служба Кремля.

25 декабря — по инициативе Владимира Путина — будет проведена традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. Путин подведет итоги российского председательства, после чего лидеры смогут неформально пообщаться. Подписание документов не планируется.

26 декабря президент России примет участие в заседании высшего Евразийского совета под председательством премьера Армении Никола Пашиняна. На заседании обсудят вопросы деятельности ЕАЭС, наметят ориентиры для интеграционных процессов и развития единого рынка Союза. Ожидается, что будет принят ряд значимых документов и решений, в том числе о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя.