Путин сегодня встретится с Пиотровским

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 24 декабря, встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин наградит Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, уточнил представитель Кремля.

«Президент встретится с Пиотровским, наградит его орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени, вручит заслуженный орден», — сказал Песков.