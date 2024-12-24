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Общество Суд вынес приговор обвиняемым в «охоте на евреев» в Амстердаме

Суд вынес приговор обвиняемым в «охоте на евреев» в Амстердаме

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Во вторник суд в Нидерландах вынес обвинительный приговор пятерым мужчинам за нападение в ноябре на израильских футбольных фанатов в Амстердаме. Об этом 24 декабря сообщает The Times of Israel.

Футбольный матч между израильским клубом «Маккаби» и местным «Аяксом» в Амстердаме вечером 7 ноября завершился победой голландцев со счетом 5:0. После него начались беспорядки и нападения на израильтян. Известно, что в Нидерланды прибыло около 3 тысяч болельщиков из Израиля.

Лидер нидерландских крайне правых Герт Вилдерс призвал к депортации всех тех, кто напал на израильских болельщиков, и заявил, что «это выглядит, как охота на евреев на улицах Амстердама».

Окружной суд Амстердама признал пятерых нападавших виновными в совершении ряда преступлений: от избиения болельщиков «Маккаби» на улице до подстрекательства к насилию в чатах. Самый суровый приговор — шесть месяцев тюремного заключения — был вынесен мужчине по имени Сефа О. за публичное насилие в отношении нескольких человек.

Полиция заявила, что под подозрением в связи с произошедшим остаются еще по меньшей мере 45 человек: в их отношении продолжается расследование. По данным полиции, некоторые сообщения в социальных сетях содержали призывы «охотиться на евреев». Нападения последовали за двумя днями стычек, в ходе которых фанаты «Маккаби» также скандировали антиарабские песни, издевались над такси и сжигали палестинский флаг.

Прокурор заявил, что избиения «имеют мало общего с футболом», но добавил, что «в данном случае нет никаких доказательств… террористического умысла, и насилие не было мотивировано антисемитскими настроениями».

«На насилие повлияла ситуация в Газе, а не антисемитизм», — заявил прокурор, имея в виду войну Израиля против палестинской террористической группировки ХАМАС, спровоцированную нападением последней 7 октября 2023 года на Израиль, в ходе которого нападавшие убили 1200 человек и похитили 251 человека.

Другой мужчина, 24-летний Умуткан А., был приговорен к одному месяцу лишения свободы за нападение на болельщиков и насильственное срывание шарфа «Маккаби» с одного из них.

22-летнему мужчине, которого зовут Абушабаб М., предъявлено обвинение в покушении на убийство, но его дело отложено, пока он проходит психиатрическую экспертизу. Его адвокат сообщил суду, что он родился в секторе Газа и вырос в зоне военных действий, в то время как М. сидел и рыдал, пока слушалось его дело.

Еще шесть подозреваемых должны предстать перед судом позднее. Трое из подозреваемых — несовершеннолетние, и их дела будут слушаться в закрытом режиме.

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Охота на евреев Амстердам Суд Нападения Маккаби
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