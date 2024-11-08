«Охота на евреев на улицах Амстердама». Израиль проведет спецоперацию после нападений пропалестинских активистов

Армия обороны Израиля приступила к подготовке спасательной операции из-за нападения сторонников Палестины на израильских граждан после футбольного матча в Амстердаме. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.



В миссии будут участвовать грузовые самолеты, медицинские и спасательные службы. Действия пройдут при координации правительства Нидерландов. Конкретные действия армия обороны Израиля не уточнила.

«ЦАХАЛ немедленно подготовился к отправке спасательной миссии в координации с правительством Нидерландов», — рассказали в военном ведомстве.

Почему в Амстердаме напали на израильтян?



Футбольный матч между израильским клубом «Маккаби» и местным «Аяксом» в Амстердаме завершился победой голландцев со счетом 5:0. После него начались беспорядки и нападения на израильтян. Известно, что в Нидерланды прибыло около 3 тысяч болельщиков из Израиля.

Прошедшей ночью на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» напали десятки человек в масках и с флагами Палестины. Они пинали и били израильтян. Задержаны как минимум 57 человек. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 10 граждан Израиля, пишет The Times of Israel.

Как отреагировали политики?

Премьер-министр Нидерландов Дик Схов резко осудил произошедшее. «С ужасом следил за новостями из Амстердама. Нападения на израильтян, носящие антисемитский характер, совершенно неприемлемы», — написал он в соцсети X.com.

Глава правительства пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и пообещал установить личности всех виноватых, а затем «подвергнуть их уголовному преследованию, уточняет ТАСС.

Более радикальное заявление сделал лидер нидерландских крайне правых Герт Вилдерс. Он призвал к депортации всех тех, кто напал на израильских болельщиков.

«Это выглядит, как охота на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте напавших на болельщиков тель-авивского „Маккаби“», — написал он в соцсети X.com.