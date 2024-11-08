Серия нападений на израильтян совершена в Амстердаме после футбольного матча. Есть раненые

В Амстердаме вечером 7 ноября прошёл футбольный матч между израильским клубом «Маккаби Тель-Авив» и местным «Аяксом», завершившийся победой голландцев со счётом 5:0, после него начались беспорядки. В частности, совершена серия нападений на израильских болельщиков, пострадали, по предварительным данным, 12 человек. Об этом 8 ноября сообщает издание Ynet .

Нападения происходили в разных частях города и, вероятно, были спланированы, отмечается в публикации. На роликах в соцсетях видно, что десятки людей, некоторые из которых в масках и с палестинскими флагами, пинают и бьют израильтян. Потерпевшие рассказывают, что нападавшие пытались ворваться в отели к израильтянам, угрожали ножами. Задержаны, как пишет издание, 57 человек.