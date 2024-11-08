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Происшествия Серия нападений на израильтян совершена в Амстердаме после футбольного матча. Есть раненые

Серия нападений на израильтян совершена в Амстердаме после футбольного матча. Есть раненые

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25 комментариев

В Амстердаме вечером 7 ноября прошёл футбольный матч между израильским клубом «Маккаби Тель-Авив» и местным «Аяксом», завершившийся победой голландцев со счётом 5:0, после него начались беспорядки. В частности, совершена серия нападений на израильских болельщиков, пострадали, по предварительным данным, 12 человек. Об этом 8 ноября сообщает издание Ynet.

Нападения происходили в разных частях города и, вероятно, были спланированы, отмечается в публикации. На роликах в соцсетях видно, что десятки людей, некоторые из которых в масках и с палестинскими флагами, пинают и бьют израильтян. Потерпевшие рассказывают, что нападавшие пытались ворваться в отели к израильтянам, угрожали ножами. Задержаны, как пишет издание, 57 человек.

В Амстердам прибыло около 3 тысяч болельщиков «Маккаби». Голландская полиция доставила десятки израильтян в отели или в медучреждения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил два самолета для возвращения граждан на родину.

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Комментарии
25
vmacar
33 минуты
Пора бы уже Европе прийти в себя и начать массовые депортации обратно в их ираки, ираны, палестины, сирии и тд. Пусть живут у себя дома в своей нищете и деградации. Хватит уже быть добрыми.
Mathias R.
2 часа
Надеюсь, Европа наконец очнется и начнет депортировать.
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