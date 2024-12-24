Танкеры «Волгонефть» находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание. К такому выводу пришла комиссия Ространснадзора спустя почти десять дней после крушения судов.

Помимо этого проверка показала, что несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Минтранса.

Между тем подведомственные Минтрансу организации продолжают очистку акватории Керченского пролива от разлившихся в результате крушения нефтепродуктов: обследовано более 170 квадратных километров акватории. Суда «Морспасслужбы» очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов.

Суд в Симферополе арестовал капитана нефтяного танкера «Волгонефть-212». Его обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского судна. Капитан танкера «Волгонефть-239» отправлен под домашний арест.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Эвакуацию экипажей завершили уже утром 16 декабря. На первом судне один человек скончался от переохлаждения. В результате крушения часть мазута вылилась в море, после чего его стало выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе из-за выброса мазута ввели режим ЧС.