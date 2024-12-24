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Происшествия Танкеры «Волгонефть» находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание

Танкеры «Волгонефть» находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание

2 632
26 комментариев

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание. К такому выводу пришла комиссия Ространснадзора спустя почти десять дней после крушения судов.

Помимо этого проверка показала, что несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Минтранса.

Между тем подведомственные Минтрансу организации продолжают очистку акватории Керченского пролива от разлившихся в результате крушения нефтепродуктов: обследовано более 170 квадратных километров акватории. Суда «Морспасслужбы» очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов.

Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом.

Суд в Симферополе арестовал капитана нефтяного танкера «Волгонефть-212». Его обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского судна. Капитан танкера «Волгонефть-239» отправлен под домашний арест.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Эвакуацию экипажей завершили уже утром 16 декабря. На первом судне один человек скончался от переохлаждения. В результате крушения часть мазута вылилась в море, после чего его стало выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе из-за выброса мазута ввели режим ЧС.

На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 миллиарда рублей.

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Волгонефть-212 Волгонефть-239 Керченский пролив Черное море Авария Нарушения Разлив мазута Минтранс Ространснадзор
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Комментарии
26
J/S
1 час
После закупки более ста устаревших танкеров такие новости не будут последними.
Заливщик голосовых планок
2 часа
Через забор, наверное, перелезли!
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