Капитан танкера «Волгонефть-239» отправлен под домашний арест

Капитан танкера «Волгонефть 239» был отправлен судом под домашний арест на два месяца до 17 февраля. Об избрании в его отношении меры пресечения сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в управлении СК по Крыму и Севастополю.

Он обвиняется в нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, равно как и капитан танкера «Волганефть-212», ранее сегодня помещенный под стражу. При крушении танкера «Волгонефть-212» погиб член экипажа.

Крушение судов произошло 15 декабря в Керченском проливе. Эвакуация экипажа судов «Волганефть-212» и «Волганефть-239» была полностью завершена только утром 16 декабря, один человек скончался от переохлаждения. Из-за ЧП мазут вылился в море, к вечеру в среду удалось собрать около 100 тонн топлива.