Суд арестовал капитана танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Черном море

Суд в Симферополе арестовал капитана нефтяного танкера «Волгонефть-212». Его обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского судна. В СИЗО он пробудет минимум до 17 февраля 2025 года, сообщает 19 декабря СК РФ по Республике Крым.

Крушение двух танкеров произошло 15 декабря в Керченском проливе. Эвакуация экипажа судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» была полностью завершена только утром 16 декабря, один человек скончался от переохлаждения. Из-за ЧП мазут вылился в море, к вечеру в среду удалось собрать около 100 тонн топлива.

Крушение танкеров прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он назвал произошедшее «экологической бедой» и отметил, что в аварии вытекло около 40% топлива.