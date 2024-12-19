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Общество Суд арестовал капитана танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Черном море

Суд арестовал капитана танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Черном море

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11 комментариев

Суд в Симферополе арестовал капитана нефтяного танкера «Волгонефть-212». Его обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского судна. В СИЗО он пробудет минимум до 17 февраля 2025 года, сообщает 19 декабря СК РФ по Республике Крым.

Крушение двух танкеров произошло 15 декабря в Керченском проливе. Эвакуация экипажа судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» была полностью завершена только утром 16 декабря, один человек скончался от переохлаждения. Из-за ЧП мазут вылился в море, к вечеру в среду удалось собрать около 100 тонн топлива.

Крушение танкеров прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он назвал произошедшее «экологической бедой» и отметил, что в аварии вытекло около 40% топлива.

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Комментарии
11
v777
43 минуты
Капитан виноват что вместо нормального судна ему дали ржавое старое корыто? Хотя наверно да, мог бы отказаться…
AndrewBarsik
34 минуты
Печальная тенденция - в России привлекают к уголовной ответственности не тех, кто виноват, а тех, за кого некому "слово молвить". А настоящие преступники гуляют на свободе, упиваясь вседозволенностью и безнаказанностью.
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