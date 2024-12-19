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Происшествия Итоги с Путиным Путин: почти 40% топлива вытекло в море после крушения танкеров в Керченском проливе

Путин: почти 40% топлива вытекло в море после крушения танкеров в Керченском проливе

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2 комментария

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря прокомментировал крушение танкеров в Керченском проливе и загрязнение берегов Анапы мазутом после этого. Он подчеркнул, что танкеры надо вытаскивать на берег и готовиться ко второй волне с весенним потеплением.

«Это, конечно, беда экологическая, это совершенно очевидно», — прокомментировал Путин кадры с анапских пляжей. Он подчеркнул, что сейчас правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов потерпевших крушение танкеров. По их мнению, капитаны в нарушение правил не ушли в укрытие вовремя. «Некоторые суда ушли в укрытие, с ними все нормально, они не ушли, да и на якоре встали не там, где было положено», — рассказал президент.

По словам Путина, в результате крушения в море вытекло почти 40% топлива. Он отметил, что необходимо изучить, в каком состоянии танкеры сейчас, и думать, что делать в ближайшем будущем. На данный момент, по его словам, нужно сделать все, чтобы огородить участок утечки бонами и не дать пятну расползтись, а также убрать топливо с берега. Путин добавил, что недавно выслушал доклад губернатор Краснодарского края: тот рассказал, что сосредоточил на месте группировку в 4 тысячи человек, и других мероприятий не требуется. Но при необходимости власти готовы развернуть дополнительную группировку МЧС, добавил Путин.

Второй проблемой, к которой нужно готовиться уже сейчас, станет потепление воды весной, отметил Путин. Примерно в мае, при более высоких температурах, тот мазут, что сейчас затонул и лежит на дне, начнет подниматься, и его снова будет выбрасывать на берег.

«Так или иначе нужно как-то вытаскивать подзатопленные танки на берег. Нужно их укреплять сейчас, чтобы ничего не вытекало, подводить туда полотенца так называемые, и потом делать проект — это отдельная большая работа — и вытаскивать эти все танки с топливом на берег», — подчеркнул Путин. По его словам, правительство уже этим занимается, и президент выразил надежду, что «время не будет упущено».

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушения два танкера с мазутом. Эвакуацию экипажей завершили уже утром 16 декабря. На первом судне один человек скончался от переохлаждения. В результате крушения часть мазута вылилась в море, после чего его стало выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе из-за выброса мазута ввели режим ЧС. К вечеру 18 декабря было собрано около 100 тонн нефтепродуктов.

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Владимир Путин Крушение танкеров Мазут Анапа
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Комментарии
2
AndrewBarsik
15 минут
Было бы уместным сказать: "Я, как Президент, не снимаю с себя личной ответственности за образовавшийся бардак". Тогда бы, если даже и не простили, то поняли бы. Но он не сказал.
Гость
17 минут
Считать мазут топливом для нефтегазовой державы планетарного масштаба как то мелко. Этим мазутом санаторий в Геленджике отапливается что ли?
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