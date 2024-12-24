Суд вынес приговор «ленинградскому американцу» Спектору по делу о шпионаже

Мосгорсуд приговорил американца Джина Спектора, обвиняемого в шпионаже, к 15 годам лишения свободы. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости.
Спектора приговорили к 13 годам тюремного заключения, но с учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд оставил в силе ранее назначенный штраф в размере 14 миллионов рублей. Заседание по делу Джина Спектора проходило в закрытом формате.
Напомним, в августе 2023 года Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по обвинению в шпионаже гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Ранее он был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. «Фонтанка» писала об этом — в 2021 году Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима. Тогда его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере.
Спектор — американский гражданин, но по рождению — ленинградец. В Петербурге его знают как бывшего председателя совета директоров ГК «Медполимерпром».
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