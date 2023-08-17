«Ленинградского американца» Джина Спектора снова подозревают. Теперь — в шпионаже

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по обвинению в шпионаже гражданина США Джина (Евгения) Спектора, передает 17 августа ТАСС. О деталях обвинения информации пока нет.



Но известно, что Спектор, хоть и американский гражданин, по рождению — ленинградец. И в Петербурге его знают как бывшего председателя совета директоров ГК «Медполимерпром». Ранее он был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.



«Фонтанка» писала об этом — в 2021 году Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима. Его тогда признали виновным в даче взятки в особо крупном размере.

