Гражданин США отправился в колонию на 4 года за передачу взятки экс-помощнице Дворковича

Останкинский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров ГК «Медполимерпром», гражданина США Джина (Евгения) Спектора, сообщает 17 июня «Интерфакс». В Петербурге его знают как партнера по фармацевтическому бизнесу и члена семьи бизнесмена Марка Балазовского.

Спектор признан виновным в даче взятки в особо крупном размере: в 2015–2016 годах Анастасия Алексеева, экс-помощница бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, получила от него билеты и путёвки на отдых в Таиланд и Доминикану.