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Гражданин США отправился в колонию на 4 года за передачу взятки экс-помощнице Дворковича

Останкинский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров ГК «Медполимерпром», гражданина США Джина (Евгения) Спектора, сообщает 17 июня «Интерфакс». В Петербурге его знают как партнера по фармацевтическому бизнесу и члена семьи бизнесмена Марка Балазовского.

Спектор признан виновным в даче взятки в особо крупном размере: в 2015–2016 годах Анастасия Алексеева, экс-помощница бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, получила от него билеты и путёвки на отдых в Таиланд и Доминикану.

Помимо этого, суд обязал Спектора заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — более 14,1 млн рублей. Ранее он признал вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Столичные СМИ называют Спектора гражданином США, сам он сообщил в суде, что родился в Ленинграде. Супруга американца — гражданка России, их дети посещают российскую школу. Он утверждал, что в Северной столице живет последние пять лет, а во время обыска у него были изъяты подаренные супруге украшения.

Спектор и Алексеева были арестованы в феврале 2020 года. Экс-помощнице предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО «Промомед Рус» Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Уголовное преследование обоих прекращено, сообщил ранее «Интерфаксу» осведомленный источник. По данным издания, генеральный директор «Медполимерпрома» Алексей Борисов признал вину в полном объеме и сейчас находится под домашним арестом.

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