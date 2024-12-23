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Происшествия Над Ростовской областью за сорок минут сбили девять беспилотников. Атака продолжается

Над Ростовской областью за сорок минут сбили девять беспилотников. Атака продолжается

2 008
21 комментарий

Девять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО над территорией Ростовской области с 20:40 до 21:20. Об этом сообщает вечером в понедельник Министерство обороны.

По сведениям исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря, во время отражения воздушной атаки в районе Миллерово сбили 8 БПЛА.

«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», — написал врио губернатора и добавил, что системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.

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ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Ростовская область Юрий Слюсарь Минобороны Миллерово
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Комментарии
22
мы ещё не начинали!
1 час
а чё не 400?
279461639
14 минут
Ага, аэродромом сбили.
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