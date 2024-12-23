Над Ростовской областью за сорок минут сбили девять беспилотников. Атака продолжается

Девять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО над территорией Ростовской области с 20:40 до 21:20. Об этом сообщает вечером в понедельник Министерство обороны.
По сведениям исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря, во время отражения воздушной атаки в районе Миллерово сбили 8 БПЛА.
«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», — написал врио губернатора и добавил, что системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.
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