Над Ростовской областью за сорок минут сбили девять беспилотников. Атака продолжается

Девять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО над территорией Ростовской области с 20:40 до 21:20. Об этом сообщает вечером в понедельник Министерство обороны.

По сведениям исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря, во время отражения воздушной атаки в районе Миллерово сбили 8 БПЛА.

«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», — написал врио губернатора и добавил, что системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.