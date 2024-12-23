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Происшествия «Работы тут не на один месяц»: за ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе можно будет следить онлайн

«Работы тут не на один месяц»: за ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе можно будет следить онлайн

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20 комментариев

За ликвидацией последствий ЧС с разливом мазута в Черном море можно будет следить онлайн: трансляцию организуют по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Об этом 23 декабря на совещании по итогам объезда пляжей Анапы сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Загрязнения наблюдаем на протяжении 54 километров. Вынос волной пятен продолжается — только убрали, на следующие сутки опять выносит», рассказал Александр Козлов. По его словам, было решено добавить большегрузных самосвалов, погрузчиков и мешков для сбора грунта — завтра будет техника и 350 000 мешков, которые раздадут волонтерам. В работах участвуют порядка 10 000 человек.

«Работы тут не на один месяц», — отметил министр. Кондратьев поблагодарил министра и сообщил: «План у нас один — продолжать работы».

Но также добавил, что в феврале–марте, когда температура повысится, будет выброс мазута, который залег сейчас на дно. К этому времени нужно будет быть готовыми, чтобы отработать побережье и водную гладь.

МЧС сегодня отчиталось о ликвидации последствий разлива мазута в Крыму и на Кубани: всего с начала работ в Краснодарском крае собрано 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, в Крыму собрано свыше 109 тонн загрязненного песка и грунта.

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ПО ТЕМЕ
Разлив мазута Ликвидация последствий ЧС Крым Кубань Черное море Онлайн-трансляция Вениамин Кондратьев
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Комментарии
20
Доверчивый_5e4ce296a0900
1 час
Из текста понятно, что главное отчитаться, как можно скорее. А позже, в другом месте, по другому поводу, будут другие проблемы, и про эту забудут.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"МЧС отчиталось о ликвидации последствий разлива мазута в Крыму и на Кубани"
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