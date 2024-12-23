«Работы тут не на один месяц»: за ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе можно будет следить онлайн

За ликвидацией последствий ЧС с разливом мазута в Черном море можно будет следить онлайн: трансляцию организуют по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Загрязнения наблюдаем на протяжении 54 километров. Вынос волной пятен продолжается — только убрали, на следующие сутки опять выносит», рассказал Александр Козлов. По его словам, было решено добавить большегрузных самосвалов, погрузчиков и мешков для сбора грунта — завтра будет техника и 350 000 мешков, которые раздадут волонтерам. В работах участвуют порядка 10 000 человек.

«Работы тут не на один месяц», — отметил министр. Кондратьев поблагодарил министра и сообщил: «План у нас один — продолжать работы».

Но также добавил, что в феврале–марте, когда температура повысится, будет выброс мазута, который залег сейчас на дно. К этому времени нужно будет быть готовыми, чтобы отработать побережье и водную гладь.