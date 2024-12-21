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Происшествия СК показал подвал на Ольги Берггольц, где хранилось тело задушенной девушки в сумке

СК показал подвал на Ольги Берггольц, где хранилось тело задушенной девушки в сумке

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18 комментариев

На месте обнаружения трупа 30-летней гражданки Узбекистана работают следователи ГСУ СК по Петербургу. Пресс-служба управления 21 декабря показала тот самый подвал на улице Ольги Берггольц, где покоилось тело.

Источник:

Судя по кадрам, убийца спрятал сожительницу не только в сумку, но и в землю. Рядом с телом видна свежевырытая неглубокая яма. Труп направлен в морг для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.

Информация о спрятанном теле поступила петербургским оперативникам от их коллег из Узбекистана. Там не днях был допрошен 24-летний мигрант, который в декабре вернулся на родину из Петербурга. Здесь он жил с 30-летней девушкой. Ее близкие забеспокоились, когда он прилетел без нее. Начали звонить, но не смогли дозвониться. Тогда они обратились в правоохранительные органы.

Оказалось, что иностранка была убита еще 9 декабря. Молодой сожитель задушил ее, уложил тело в большую сумку и спрятал в подвале дома на Ольги Берггольц. Материалы уголовного дела, по данным «Фонтанки», будут направлены в Узбекистан, там же фигуранта будут судить.

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Комментарии
18
Панкихой
1 час
Хороший подвал. Там можно как закончите бомбоубежише сделать. Будьте в тренде.
Maik5
47 минут
Целую засунул?
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