В подвале на улице Ольги Берггольц нашли чемодан с убитой девушкой

Тело задушенной 30-летней девушки найдено в подвале дома 19 по улице Ольги Берггольц. Труп был упакован в чемодан и пролежал там 12 дней. Оперативников к убитой привела ниточка из Узбекистана. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 21 декабря.

Началось все с того, что из Петербурга в Узбекистан вернулся гражданин республики — 24-летний Аббос. В России он жил со своей 30-летней возлюбленной, тоже из Средней Азии, но на родине он появился без нее. Родственники девушки забеспокоились. Мало того, что они не увидели ее, так еще и не смогли дозвониться, тогда они пошли в милицию.

Сотрудники органов внутренних дел побеседовали с Аббосом и добились от него признания. Выяснилось, что 9 декабря в ходе ссоры он задушил свою сожительницу, после положил тело в чемодан и отвез к дому 19 по улице Ольги Берггольц. Затем он спешно покинул Россию.

Оперативники из Узбекистана, конечно, сразу же позвонили петербургским коллегам, дав координаты подвала. Сегодня, 21 декабря, труп был обнаружен. Теперь, как рассказали «Фонтанке» в полиции, уголовное дело по факту убийства будет направлено в Узбекистан. Судить молодого человека будут там же.