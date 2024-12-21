Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, снег

ощущается как -6

3 м/c,

ю-з.

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Серия поджогов в Петербурге
Чем угощает Псков
Атака беспилотников в Казани
Куда пойти на выходных
За что задержали главу района
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия На пляжах Керчи замечены выбросы мазута. Их ликвидируют

На пляжах Керчи замечены выбросы мазута. Их ликвидируют

330
2 комментария

Выброса мазута зафиксированы на пляжах Керчи. Сейчас оперативные службы занимаются их ликвидацией. Такое сообщение и фото мазута появились в telegram-канале главы администрации города Олега Каторгина в 14:57 21 декабря. Через несколько минут эта информация исчезла.

+1

Сейчас Олег Каторгин просит местных жителей сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу информацию о мазутных пятнах в случае их обнаружения на берегу.

В удаленном сообщении Каторгин говорил о том, что провел заседание оперативного штаба по ЧС. На пляжах были замечены единичные выбросы мазута, смешанного с водорослями.

Также о выбросах мазута в своем телеграм-канале 21 декабря сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», — уточнил Крючков.

Он подчеркнул, что к очистке берега привлекли 112 человек, 12 единиц наземной техники и два корабля.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Крым Мазут
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
7 минут
Ликвидируют пляжи Керчи? А где купаться?!
Сила в Правде!!
7 минут
красота
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14