На пляжах Керчи замечены выбросы мазута. Их ликвидируют

Выброса мазута зафиксированы на пляжах Керчи. Сейчас оперативные службы занимаются их ликвидацией. Такое сообщение и фото мазута появились в telegram-канале главы администрации города Олега Каторгина в 14:57 21 декабря. Через несколько минут эта информация исчезла.

Сейчас Олег Каторгин просит местных жителей сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу информацию о мазутных пятнах в случае их обнаружения на берегу.

В удаленном сообщении Каторгин говорил о том, что провел заседание оперативного штаба по ЧС. На пляжах были замечены единичные выбросы мазута, смешанного с водорослями.

Также о выбросах мазута в своем телеграм-канале 21 декабря сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», — уточнил Крючков.