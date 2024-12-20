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Происшествия Что происходит у берегов Анапы: песок собирают, мазут утекает, птиц отмывают, но многие гибнут

Что происходит у берегов Анапы: песок собирают, мазут утекает, птиц отмывают, но многие гибнут

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На побережье Краснодарского края собрали более 3 303 тонны грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров. В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтепродукта. Об этом сообщили в МЧС 20 декабря.

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К уборке на Черноморском побережье привлечено почти 6 тысяч человек, к работам подключили 250 единиц техники. Как пишет 93.RU, неравнодушные жители задействованы в спасении птиц, которых сильнее всего затронула катастрофа. Их руками отмывают от мазута, а затем перевозят в другое место из-за сильного запаха. В штаб по спасению птиц переоборудовали местную автомойку. Воду там греют кипятильниками. Пернатым перевязывают клювы, чтобы интоксикация не пошла дальше.

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По оценкам эколога, центр будет работать около недели. Сначала туда привезли около 30 птиц, часть из них были уже отмыты. Некоторые в плохом состоянии. Пострадавших птиц хотят везти на лечение в Краснодар или Ставрополь. К вечеру 19 декабря число птиц увеличилось до 247. 17 из них погибли, отмечает издание.

Загрязненный песок собирают в мешки, но нефтепродукты разлагают пластик и снова оказываются на берегу, жалуются местные жители RT.

Накануне плавающий по Черному морю мазут изменил траекторию после смены ветра, его шлейф растянулся на 55 километров и достиг Тамани. Утечку зафиксировали только из одного из двух танкеров. На очищение Керченского пролива от загрязнения могут уйти десятки лет, считает завкафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского госуниверситета Сергей Болотин.

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С последствиями крушения двух танкеров, перевозивших мазут, в Керченском заливе жители юга России борются уже четвертый день. В Краснодарском крае создан штаб волонтеров для очистки берега. В Анапе ввели режим ЧС из-за доплывших мазутных пятен. Капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов задержан.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой», но заявил, что прилагаемых сейчас усилий достаточно для устранения последствий, и призвал быть готовыми к новым выбросам мазута на пляжи с мая.

О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».

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Экологическая катастрофа Разлив мазута Разлив нефтепродуктов Разлив нефти в Черном море Анапа Крушение танкера Крушение танкеров
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Комментарии
3
AndrewBarsik
1 минута
Недостаточно раскрыта роль Игоря Ивановича Сечина во всём случившемся.
Ипсилон Ц
4 минуты
смелая боротьба з ужасной катастрофой разлива мазута, многие отважные люди помыли птицу, десятки лет бед
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