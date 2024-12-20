Что происходит у берегов Анапы: песок собирают, мазут утекает, птиц отмывают, но многие гибнут

На побережье Краснодарского края собрали более 3 303 тонны грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров. В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтепродукта. Об этом сообщили в МЧС 20 декабря.
К уборке на Черноморском побережье привлечено почти 6 тысяч человек, к работам подключили 250 единиц техники. Как пишет 93.RU, неравнодушные жители задействованы в спасении птиц, которых сильнее всего затронула катастрофа. Их руками отмывают от мазута, а затем перевозят в другое место из-за сильного запаха. В штаб по спасению птиц переоборудовали местную автомойку. Воду там греют кипятильниками. Пернатым перевязывают клювы, чтобы интоксикация не пошла дальше.
По оценкам эколога, центр будет работать около недели. Сначала туда привезли около 30 птиц, часть из них были уже отмыты. Некоторые в плохом состоянии. Пострадавших птиц хотят везти на лечение в Краснодар или Ставрополь. К вечеру 19 декабря число птиц увеличилось до 247. 17 из них погибли, отмечает издание.
Загрязненный песок собирают в мешки, но нефтепродукты разлагают пластик и снова оказываются на берегу, жалуются местные жители RT.
Накануне плавающий по Черному морю мазут изменил траекторию после смены ветра, его шлейф растянулся на 55 километров и достиг Тамани. Утечку зафиксировали только из одного из двух танкеров. На очищение Керченского пролива от загрязнения могут уйти десятки лет, считает завкафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского госуниверситета Сергей Болотин.
С последствиями крушения двух танкеров, перевозивших мазут, в Керченском заливе жители юга России борются уже четвертый день. В Краснодарском крае создан штаб волонтеров для очистки берега. В Анапе ввели режим ЧС из-за доплывших мазутных пятен. Капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов задержан.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой», но заявил, что прилагаемых сейчас усилий достаточно для устранения последствий, и призвал быть готовыми к новым выбросам мазута на пляжи с мая.
О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».
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