Капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов задержан и является подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом 17 декабря сообщает «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на неофициальную информацию, ранее появившуюся в телеграм-каналах, пишет, что задержание Волегова произошло прямо в больнице, куда он попал после крушения танкера. Капитан во время ЧП наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение. Из больницы его доставят на суд в Симферополь и выберут в его отношении меру пресечения. Первые показания Волегов дал уже в больнице Анапы.

В 8:57 в воскресенье возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где оно село на грунт в 80 метрах от береговой черты. Операцию по спасению экипажа судна продолжили в понедельник. На данный момент все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа полностью завершена.