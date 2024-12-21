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Происшествия Хинштейн: в Рыльске без тепла остались 88 домов

Хинштейн: в Рыльске без тепла остались 88 домов

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В Рыльске в результате ударов ВСУ была повреждена теплотрасса, и без отопления остались 88 домов. Об этом в своем телеграм-канале 21 декабря сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что подачу тепла планируется восстановить в 80 домах уже к утру, в остальных — в течение субботы. Кроме того, в город доставили обогреватели, которые жители смогут получать по заявкам.

Без газоснабжения из-за повреждения трубы остались несколько домов. Как только саперы закончат работу, начнутся разборы завалов и восстановление. Планируется, что в середине 21 декабря оно будет завершено.

Почти во всех домах, где из-за взрывной волны пострадали окна — 65 из 68 проемы затянули пленкой для восстановления теплового контура. В квартиры, куда рабочие пока не могут попасть, окна зароют фанерой.

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