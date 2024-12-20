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Город Еще не привыкли? МЧС снова морально готовит петербуржцев

Еще не привыкли? МЧС снова морально готовит петербуржцев

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2 комментария
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ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий. Осадки и гололёд мы только что пережили, а теперь в комплекте идёт и ветер.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 декабря в городе ожидаются снег, гололёд, ветер местами до 17 м/с.

За погоду в эти дни, в том числе за мощный перепад температур и продолжающиеся качели, отвечает циклона с центром над Финляндией. Вчера температура подпрыгнула на 20 градусов, прошёл ледяной дождь. В субботу нас откачнёт в минус, а в воскресенье ждём новое потепление.

Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
2
В_Ф
4 минуты
Зимой пришла зима? Редкая в наших краях аномалия:))
triton1977
8 минут
Классная фотка Огнева, в природе подобное на классическом русском называется "торосы"))
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