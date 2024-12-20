Еще не привыкли? МЧС снова морально готовит петербуржцев

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий. Осадки и гололёд мы только что пережили, а теперь в комплекте идёт и ветер.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 декабря в городе ожидаются снег, гололёд, ветер местами до 17 м/с.

За погоду в эти дни, в том числе за мощный перепад температур и продолжающиеся качели, отвечает циклона с центром над Финляндией. Вчера температура подпрыгнула на 20 градусов, прошёл ледяной дождь. В субботу нас откачнёт в минус, а в воскресенье ждём новое потепление.

Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».