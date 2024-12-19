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Город В Петербурге прошел ледяной дождь. Посмотрите, как город сковала наледь

В Петербурге прошел ледяной дождь. Посмотрите, как город сковала наледь

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7 комментариев

В Петербурге днем 19 декабря прошел ледяной дождь. Наледью покрылись автомобили, автобусные остановки, дорожные знаки и деревья. «Фонтанка» делится кадрами последствий выпадения осадков. 

Источник:

Местные жители встретили ледяной дождь без восторга. Так, владельцам автомобилей пришлось потратить немало времени, чтобы освободить транспорт от ледяного панциря. Кроме того, льдом покрылась одежда петербуржцев, прогуливающихся под дождем. Очистить свои куртки и пуховки от заледеневших капель — нелегкая задача. 

Напомним, что 19 декабря — самый сложный в погодном плане день на этой неделе. Помимо ледяного дождя город столкнулся с температурными перепадами. Температура ночью составляла около -15 градусов, а днем резко поднялась и достигала плюсовых значений. В городе объявлен «желтый» уровень опасности. 

Источник:

В связи с погодными условиями ситуация на городских дорогах также крайне сложная. Семибалльные пробки держатся в Петербурге почти весь день.

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Комментарии
7
FedorGr
1 час
До 23 числа будет колбасить снег, дождь, плюс, минус.. Петр выбрал отличное место для города.
Гость
1 час
Нужно срочно чистить город
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