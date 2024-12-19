В Петербурге прошел ледяной дождь. Посмотрите, как город сковала наледь

В Петербурге днем 19 декабря прошел ледяной дождь. Наледью покрылись автомобили, автобусные остановки, дорожные знаки и деревья. «Фонтанка» делится кадрами последствий выпадения осадков.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Местные жители встретили ледяной дождь без восторга. Так, владельцам автомобилей пришлось потратить немало времени, чтобы освободить транспорт от ледяного панциря. Кроме того, льдом покрылась одежда петербуржцев, прогуливающихся под дождем. Очистить свои куртки и пуховки от заледеневших капель — нелегкая задача.

Напомним, что 19 декабря — самый сложный в погодном плане день на этой неделе. Помимо ледяного дождя город столкнулся с температурными перепадами. Температура ночью составляла около -15 градусов, а днем резко поднялась и достигала плюсовых значений. В городе объявлен «желтый» уровень опасности.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В связи с погодными условиями ситуация на городских дорогах также крайне сложная. Семибалльные пробки держатся в Петербурге почти весь день.