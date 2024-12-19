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Город Час пик длиной в день. Пробки в Петербурге до сих пор 7 баллов

Час пик длиной в день. Пробки в Петербурге до сих пор 7 баллов

1 689
5 комментариев

Сегодняшние пробки обогнали те, что были в понедельник. «Красные» 7 баллов сохраняются в Петербурге до обеда. Это на 3 балла больше, чем обычно в данное время суток.

Скорость движения снижена на многих участках КАД и ЗСД. На внутреннем кольце от Кудрово до вантового моста стоит «красная» пробка. «Красные» и «бордовые» пробки наблюдаются на набережных Невы, на мостах и многих улицах.

«Яндекс» за последний час зафиксировал две необычные пробки: 8-балльный затор на проспекте Обуховской Обороны в центр (на 5 баллов выше обычного), а также пробку длиной 5,3 км, которая тянется с Выборгской стороны через Петроградскую в центр. Ее маршрут: Торжковская улица, улица Академика Крылова, Ушаковский мост, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, от Белоостровской улицы до Дворцовой набережной. В ней можно потерять 1 час 10 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 32 минуты.

Утром в Петербурге было 8 баллов — большая редкость. Последний раз такая высокая загруженность дорог наблюдалась в понедельник после снегопада. Сегодня — самая сложная погода на этой неделе. Ночью шел снег, а скоро он превратится в ледяной дождь. Сейчас на дорогах каша, даже на Невском проспекте.

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Комментарии
5
274923045
22 минуты
Бегэов, ты миазм Спб! фуууу
Гость
44 минуты
беглов, это очередной провал!
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