Час пик длиной в день. Пробки в Петербурге до сих пор 7 баллов

Сегодняшние пробки обогнали те, что были в понедельник. «Красные» 7 баллов сохраняются в Петербурге до обеда. Это на 3 балла больше, чем обычно в данное время суток.









Скорость движения снижена на многих участках КАД и ЗСД. На внутреннем кольце от Кудрово до вантового моста стоит «красная» пробка. «Красные» и «бордовые» пробки наблюдаются на набережных Невы, на мостах и многих улицах.

«Яндекс» за последний час зафиксировал две необычные пробки: 8-балльный затор на проспекте Обуховской Обороны в центр (на 5 баллов выше обычного), а также пробку длиной 5,3 км, которая тянется с Выборгской стороны через Петроградскую в центр. Ее маршрут: Торжковская улица, улица Академика Крылова, Ушаковский мост, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, от Белоостровской улицы до Дворцовой набережной. В ней можно потерять 1 час 10 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 32 минуты.