Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

3 м/c,

вос.

 747мм 92%
Подробнее
6 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Шуваловский лес под угрозой
Чем угощает Псков
Уголовные статьи для врачей
Крушение поезда в Петербург
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Этот день настал. Температура стремительно растёт, ждём ледяной дождь

Этот день настал. Температура стремительно растёт, ждём ледяной дождь

4 802
4 комментария

Источник:

Четверг, 19 декабря, в Петербурге самый сложный в погодном плане день на этой неделе. Такое потепление вряд ли обрадует горожан.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе будет облачно, снег, днем переходящий в дождь, местами ледяной дождь, гололёд. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в первой половине ночи составляла минус 13-15 градусов, местами до минус 19. В 8 часов в городе минус 7, а днем ожидается 0 — плюс 2. На дорогах сложная обстановка.

Синоптическую ситуацию в регионе сегодня определяют тёплый атмосферный фронт, а затем тёплый сектор циклона. При этом атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В пятницу будет ещё теплее — плюс 3-5 градусов. Временами осадки, преимущественно дожди. В субботу температура будет гулять вокруг нуля, мокрый снег и порывистый ветер добавят дискомфорта.



ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Ледяной дождь
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
еще и ютуб "откинулся"
Волан де Морг
1 час
я так рад за тех кто ныл: снега бы! Наслаждайтесь.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Новости компаний
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18