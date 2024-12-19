Этот день настал. Температура стремительно растёт, ждём ледяной дождь

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Четверг, 19 декабря, в Петербурге самый сложный в погодном плане день на этой неделе. Такое потепление вряд ли обрадует горожан.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе будет облачно, снег, днем переходящий в дождь, местами ледяной дождь, гололёд. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в первой половине ночи составляла минус 13-15 градусов, местами до минус 19. В 8 часов в городе минус 7, а днем ожидается 0 — плюс 2. На дорогах сложная обстановка.

Синоптическую ситуацию в регионе сегодня определяют тёплый атмосферный фронт, а затем тёплый сектор циклона. При этом атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В пятницу будет ещё теплее — плюс 3-5 градусов. Временами осадки, преимущественно дожди. В субботу температура будет гулять вокруг нуля, мокрый снег и порывистый ветер добавят дискомфорта.



