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Город Пробки в Петербурге — 8 баллов, это большая редкость. На КАД один из участков стоит на 15 км

Пробки в Петербурге — 8 баллов, это большая редкость. На КАД один из участков стоит на 15 км

7 736
4 комментария

Загруженность дорог Петербурга утром 19 декабря достигла «красных» 8 баллов по шкале «Яндекса», что на два выше обычного. «Восьмерка» по утрам бывает редко, обычно во время плохой погоды — как и сегодня.

Много пробок на КАД, набережных Невы, есть даже на ЗСД. В частности, по данным «Яндекса», на внутреннем кольце КАД стоит пробка длиной 15,8 км от Колтушского шоссе до Софийской улицы.

На дорогах очень скользко, сообщают автомобилисты. Синоптики неоднократно предупреждали, что сегодня будет сложная обстановка на дорогах.

В городе идёт снег. При этом ночью был сильный мороз, а днем температура вырастет выше нуля, и снег превратится в ледяной дождь.

Новость дополняется.

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Комментарии
5
Maik5
30 минут
Сбеглов добил общественный транспорт реформой, а личный не помещается на дорогах.
Danik
24 минуты
Метро, тролейбусы, трамваи, электрички. Пользуйтесь ОТ. Но народ из гетто ползет в машинах.
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