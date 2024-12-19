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Город Что делает с Петербургом погода — показываем постепенно. Пока сплошь снег

Что делает с Петербургом погода — показываем постепенно. Пока сплошь снег

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Четверг, 19 декабря, — самый сложный день в погодном календаре на эту неделю. Он начался совсем по-зимнему: морозом и снегопадом, но за несколько часов мы перейдёт в состояние неприятной весны, когда весь выпавший снег тает и превращается в лёд под ногами. Фотографы и читатели «Фонтанки» фиксируют все эти изменения.

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Выпавший снег не только собрал на дорогах 8-балльные пробки, но и создал кучу проблем пешеходам. Вот так, например, выглядел утром Кантемировский мост. Чтобы не упасть на ступенях, приходилось держаться руками.

Источник:

Вот так выглядел утром оживлённый перекрёсток Невского и Садовой — весь белый. Кстати, в 12:30 пробки до сих пор остаются на уровне «красных» 7 баллов.

Кадр супервидовой веб-камеры

Снега столько, что растаять не успевает даже в реках.

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Синоптическую ситуацию сегодня определяют тёплый атмосферный фронт, а затем тёплый сектор циклона. Ночью в городе было до минус 15 градусов, а к утру стало теплеть. В 12 часов, по данным СЗ УГМС, минус 5,9 градуса, а к вечеру будет плюс и снег превратится в ледяной дождь. С 10 до 18 часов действует «желтый» уровень погодной опасности.

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