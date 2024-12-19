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Город Аномальные пробки сохраняются. На Заневском и Косыгина 10 баллов

Аномальные пробки сохраняются. На Заневском и Косыгина 10 баллов

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6 комментариев

Загруженность дорог Петербурга 19 декабря в 11:30 остается на очень высоком уровне — «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса». Это на 2-3 балла выше обычного показателя для данного времени суток.

За последний час «Яндекс» прислал несколько сообщений об аномально крупных пробках:

  • 10:09, Выборгское шоссе в центр — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного;

  • 10:30, проспект Стачек в центр — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного;

  • 11:00, Заневский проспект и проспект Косыгина в центр — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного;

  • 11:09, шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

После ночного снега утром дороги загрузились до 8 баллов, что бывает очень редко. Сейчас снегопад продолжается, и скоро он превратится в ледяной дождь.

Похожая ситуация была в понедельник после снежных выходных: 7-балльные пробки держались почти до обеда.

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Комментарии
6
Гугуцэ
1 час
Под НГ все как обезумевшие, можно и посреди ночи в пробку попасть
13.13.13.13
54 минуты
Назначенное руководство города как всегда не справляется с работой, дороги в городе жуть по проспекту Металлистов лучше не ездить яма на яме. Снегом заваливают дорогу специально что ли сгребают его до середины проезжей части и так оставляют кучу, как хочешь так и объезжай особенно старается Красногвардейский район
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