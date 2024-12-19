Аномальные пробки сохраняются. На Заневском и Косыгина 10 баллов

Загруженность дорог Петербурга 19 декабря в 11:30 остается на очень высоком уровне — «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса». Это на 2-3 балла выше обычного показателя для данного времени суток.

За последний час «Яндекс» прислал несколько сообщений об аномально крупных пробках:

11:09, шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

11:00, Заневский проспект и проспект Косыгина в центр — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного;

10:30, проспект Стачек в центр — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного;

10:09, Выборгское шоссе в центр — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного;

После ночного снега утром дороги загрузились до 8 баллов, что бывает очень редко. Сейчас снегопад продолжается, и скоро он превратится в ледяной дождь.