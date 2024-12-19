«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 декабря объявлен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, в связи с гололедом и ледяным дождем. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

По данным Росгидрометцентра, «желтый» уровень будет действовать с 10 до 18 часов. Причины — гололедно-изморозевые отложения, местами ледяной дождь.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. К тому же сегодня в городе аномально крупные пробки: утром было 8 баллов, после 9:30 загруженность снизилась до «семёрки». Особую осторожность следует проявлять и пешеходам.