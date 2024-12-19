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Город «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге

«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге

2 738
4 комментария

Кадр супервидовой веб-камеры

В Санкт-Петербурге 19 декабря объявлен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, в связи с гололедом и ледяным дождем. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

По данным Росгидрометцентра, «желтый» уровень будет действовать с 10 до 18 часов. Причины — гололедно-изморозевые отложения, местами ледяной дождь.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. К тому же сегодня в городе аномально крупные пробки: утром было 8 баллов, после 9:30 загруженность снизилась до «семёрки». Особую осторожность следует проявлять и пешеходам.

Около 10 утра в городе минус 7 градусов, и температура растёт. Скоро снег превратится в ледяной дождь.

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Комментарии
4
Гость
39 минут
ой, а что случилось? Ведь снег весь убрали, вывезли, улицы чистые, проезжая часть чернеет асфальтом. Откуда гололедица то возьмется, ведь тысячи единиц техники под предводительством губернатора и его замов с самого утра чистят город.
Antonio-17
14 минут
А в Баку сейчас снега совсем нет, представляете?
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