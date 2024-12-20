Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Перепад был даже больше 20 градусов. Почему нас так качает, и конца этому не видно

Перепад был даже больше 20 градусов. Почему нас так качает, и конца этому не видно

2 236
6 комментариев

Источник:

За температурные качели можем сказать спасибо циклону с центром над Финляндией. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем канале 20 декабря подводит итоги последних суток и объясняет прогнозы на будущее.

В четверг ледяной дождь, по его словам, «прошёл повсеместно и оставил после себя красивую ледяную корочку». Перепад температуры воздуха в центре города составил даже больше 20 градусов — от минус 16 до плюс 5 к сегодняшнему утру. Это был максимум, и уже начало холодать. К полудню, по данным СЗ УГМС, температура опустилась до плюс 3. Обширный циклон с центром над югом Финляндии «определяет погоду на огромной территории».

«К нам в его южной части сегодня ночью вынесло очень теплый воздух, но в предстоящую ночь снова ожидается похолодание, и температура воздуха перейдёт обратно через 0 гр.», — пишет Колесов.

Сейчас дороги и тротуары в Петербурге покрыты водой со льдом, а завтра всё снова начнет замерзать, ещё и снежком немного присыплет — «так что всё ещё надо быть осторожными на тротуарах и переходах».

«Но сегодня по всему региону очень тепло, поэтому осадки будут в виде дождя, и только вечером начнут появляться снежинки», — отмечает синоптик.

В субботу будет слабый минус и осадки в виде снега, а в воскресенье начнётся новое потепление — и опять переход к положительным температурам +1…+3 градуса. Осадки будут «уже больше с мокрой фазой, в виде мокрого снега с дождём».

«Так что продолжаем терпеть такую неустойчивую и переменную погоду», — резюмирует синоптик.

По данным комитета по благоустройству, в Петербурге вчера выпало около 5 сантиметров снега. Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Ледяной дождь Александр Колесов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
sysh
19 минут
циклону с центром над Финляндией Так это метеорологическое оружие наты против нас применяют,поганцы.
Гость
20 минут
Опять во всем финны виноваты
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17