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Город Петербург поплыл из-за атлантических циклонов. Подробный прогноз на выходные

Петербург поплыл из-за атлантических циклонов. Подробный прогноз на выходные

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3 комментария
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Русская зима забыла про Петербург, и, за исключением ближайшей ночи, температура в городе будет в зоне оттепелей. Мощный атлантический конвейер продолжает один за другим поставлять на Северо-Запад России активные и наполненные тёплым и влажным воздухом североатлантические циклоны, делая погоду пасмурной и сырой и удерживая температуру на 2–4° выше средних многолетних показателей. Об этом 20 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, в городе облачно, пройдут дожди, вечером местами переходящие в мокрый снег. Днём +4…+6°, к вечеру температура опустится до +1…+3°. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу будет облачно с прояснениями, временами снег, мокрый снег, гололедица. Ночью –2…–4°, днём –1…+1°. Ветер западный, 5–10 м/с, ночью порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье облачно, временами снег, мокрый снег, днем с дождем, местами гололедица. Ночью –1…+1°, днём +1…+3°. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

По предварительному прогнозу, в понедельник Санкт-Петербург останется на тёплой периферии циклона. В регионе пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом, местами возможна гололедица, а температура воздуха в течение суток составит 0…+2°, что на 4–5° выше климатической нормы.

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Комментарии
3
alexpol
8 минут
Раньше смеялись про короткое петербургское лето, теперь можно шутить про короткую петербургскую зиму
Гость
13 минут
О! Весна! Женщины - ножки - чулочки - каблучки...
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