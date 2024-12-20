Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 738мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Когда аномальное тепло не радует. Циклон поворачивается к Петербургу холодной частью

Когда аномальное тепло не радует. Циклон поворачивается к Петербургу холодной частью

1 357
3 комментария

Источник:

Пятница в Петербурге будет тёплой и сырой.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в городе облачная погода. Днем временами небольшой дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит плюс 2–4 градуса. На дорогах сложная обстановка.

Сегодня, как сообщает «ФОБОС», Северная столица останется под влиянием периферии циклона, который будет постепенно разворачиваться к региону своей более холодной частью. В такой ситуации сохранится облачная погода и пройдут дожди. Теплее всего будет в начале дня, затем показания термометров будут понижаться, но и к вечеру температура останется в зоне положительных значений и продолжит существенно превышать рамки климата — по данным «ФОБОСа», плюс 4–6 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В ночь на субботу подморозит до минус 2–4 градусов, днём температура будет гулять вокруг нуля. Осадки — в виде мокрого снега, ночью сильный порывистый ветер. В воскресенье — плюс 1–3 градуса, мокрый снег.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Denis_5e4cccd08a04e
8 минут
Меня тепло радует. Всегда.
NSE
9 минут
Лучше уж так, чем -25, как в том году.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10