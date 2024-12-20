Когда аномальное тепло не радует. Циклон поворачивается к Петербургу холодной частью

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Пятница в Петербурге будет тёплой и сырой.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в городе облачная погода. Днем временами небольшой дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит плюс 2–4 градуса. На дорогах сложная обстановка.

Сегодня, как сообщает «ФОБОС», Северная столица останется под влиянием периферии циклона, который будет постепенно разворачиваться к региону своей более холодной частью. В такой ситуации сохранится облачная погода и пройдут дожди. Теплее всего будет в начале дня, затем показания термометров будут понижаться, но и к вечеру температура останется в зоне положительных значений и продолжит существенно превышать рамки климата — по данным «ФОБОСа», плюс 4–6 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В ночь на субботу подморозит до минус 2–4 градусов, днём температура будет гулять вокруг нуля. Осадки — в виде мокрого снега, ночью сильный порывистый ветер. В воскресенье — плюс 1–3 градуса, мокрый снег.