Пожилая женщина погибла под колесами электрички в Петербурге

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины в Пушкинском районе Петербурга. Ее насмерть сбила электричка.

Около 9 часов утра 19 декабря в дежурную часть Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о наезде на женщину. У железнодорожной станции Паровозный Музей электропоезд Петербург — Новгород сбил 62-летнюю местную жительницу, которая пыталась перейти пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает 20 декабря пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало, и предотвратить наезд не удалось. Женщина от полученных травм скончалась на месте. По факту случившегося ведется проверка.